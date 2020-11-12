Для Волжской Гэс установили новые режимы работы с 11 ноября по 10 декабря 2020 г. Средний за период расход воды составит 6500 — 6700 м³/с. В предыдущий период, с 11 октября по 10 ноября 2020 года, они составляли 6100 ± 100 м³/с.

По данным ПАО «РусГидро» — «Волжская ГЭС», режимы работы Волгоградского гидроузла установлены с учетом предложений членов Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада на заседании в режиме видеоконференцсвязи 6 ноября 2020 г.

Гидрологические режимы подлежат оперативной корректировке в зависимости от складывающихся гидрометеорологических условий и водохозяйственной обстановки.