В регионе завершается сезонная навигация. Начиная с 5 ноября речные перевозки будут осуществляться только по двум маршрутам.

Как сообщает РИАЦ, в соответствии с решением оперативного штаба Волгоградской области внесены изменения в работу сезонных маршрутов внутреннего водного транспорта. Навигация по четырем речным направлениям «Красноармейск – Вязовая грива», «Волгоград — Островная», «Тулака — Сарпинский», «Обувная фабрика — Сарпинский» будет приостановлена.

Речное сообщение продолжит осуществляться по двум маршрутам: «Руднева — Сарпинский» и «Волгоград – Щучий проран — Культбаза».