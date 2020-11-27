Новый участок берегоукрепительного сооружения на правом берегу Волги в районе жилой застройки улиц имени Маршала Чуйкова и Химической будет сдан уже до конца текущего года. Сейчас объект готов на 98%. Последним этапом строительства станет завершение укладки щебня и асфальтирование площадки.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, строительные работы, которые велись в течении полугода, подрядной организацией возведена и упрочена железобетоном подпорная стенка из более чем 500 труб, сформированы и укреплены бутовым камнем и щебнем откосы. Общая стоимость реализованного в рамках федеральной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 — 2020 годах» проекта составила 922 миллиона рублей.

По завершению строительства у города будет не только сооружение, защищающее правый склон Волги от размывов и разрушений, но и новый участок набережной с возможностью обустройства автодороги, а также благоустроенной общественной зоны.

Объект станет продолжением построенного в 2017 году берегоукрепительного сооружения и позволит создать на берегу Волги единый инженерный комплекс, перспективный для развития инфраструктуры.

В дальнейших планах у Облкомприроды – продолжение берегоукрепления Волги. Перспективный для строительства сооружения участок протяженностью 5 километров расположен в Ворошиловском районе Волгограда. Новый объект позволит продлить рокадную дорогу, соединив в единый быстрый маршрут 5 из 8 районов города, и создать на берегу Волги новые зоны отдыха.