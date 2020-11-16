На Мамаевом Кургане высадили аллею сосен. Высадка саженцев проходила в рамках традиционной акции «Сохраним лес». Мероприятие на Мамаевом Кургане стало завершающим этапом акции.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, на главной высоте России было высажено более 50 саженцев сосны крымской. В мероприятии, прошедшем при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований, приняли участие волонтеры, представители органов власти, МЧС, приглашенные гости.

Напомним, акция «Сохраним лес» стартовала в начале октября. Самые масштабные в регионе мероприятия по посадке леса прошли в Волгограде, а также Ольховском и Городищенском районах. Также с участием добровольцев проводился сбор семян лесных растений, организовывались субботники по расчистке лесных территорий от мусора, конкурсы для школьников.