До 17 ноября работы по реставрации мемориальных плит над могилой маршала Василия Чуйкова, которая расположена на главной высоте России, должны быть завершены. В настоящий момент строительная площадка огорожена, ведутся подготовительные работы.

Как сообщают в комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, музей-заповедник «Сталинградская битва» в рамках плановой работы проводит реставрацию объекта культурного наследия федерального значения «Могила В. И. Чуйкова, маршала Советского Союза», входящего в состав мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Между музеем и подрядной организацией уже заключено соответствующее соглашение, получены необходимые разрешения. Все этапы работ согласовываются с профильным ведомством.

«Работы по реставрации именной плиты маршала В. И. Чуйкова осуществляются группой компаний «Возрождение» и будут завершены к 17 ноября 2020 года. Специалисты тщательно подошли ко всем деталям, включая выбор материала. При реставрации используется гранит лабрадорит, добытый на том же месторождении, что и оригинальная плита», — отметил директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев.