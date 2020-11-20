В день проведения футбольного матча на стадионе «Волгоград Арена» будет ходить дополнительная электричка. Это делается для удобства болельщиков, которые в этот день отправятся на матч.

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», 22 ноября остановку на о.п. Мамаев Курган будут делать следующие городские электрички:

— № 6722/6721 Шпалопропитка – Аэропорт отправлением со ст. Шпалопропитка в 14:06, прибытием на о.п. Мамаев Курган в 15:04, прибытием на о.п. Аэропорт в 15:29;

— № 6708/6707 Шпалопропитка – Аэропорт отправлением со ст. Шпалопропитка в 15:08, прибытием на о.п. Мамаев Курган в 16:07, прибытием на о.п. Аэропорт в 15:37;

— № 6418 Шпалопропитка – Тракторная Пассажирская отправлением со ст. Шпалопропитка в 15:48, прибытием на о.п. Мамаев Курган в 16:53, прибытием на ст. Тракторная Пассажирская в 17:10.

Также в этот день электропоезд № 6319 будет следовать маршрутом Краснооктябрьская – Шпалопропитка (вместо Волгоград-1 – Шпалопропитка). Он отправится со ст. Краснооктябрьская в 19:54, с о.п. Мамаев Курган – в 20:04, прибудет на ст. Шпалопропитка в 21:14.