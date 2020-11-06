В ближайшие выходные музей-заповедник «Старая Сарепта» совместно с военно-историческим клубом «Пехотинец» приглашает на военно-патриотические экскурсии. Первая экскурсия будет проходить 7 ноября в 11:00 по выставке «От Сталинграда до Берлина», которая расскажет о буднях солдат, изменивших ход войны и дошедших от Сталинграда до Берлина победителями.

По данным пресс-службы музея, в рамках выставки посетители увидят военную технику, солдатскую форму, предметы амуниции, воссозданный штаб, который был образован на территории Германии.

Вторая состоится 8 ноября в 11:00. В этот день гостей музея ожидает выставка ко Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Здесь посетители узнают об изменениях униформы и снаряжения сотрудников правопорядка XX века: от периода Российской империи и до образования РФ. Преимущественно будет представлена служебная форма сотрудников, выполняющих обязанности по патрулированию улиц.

Посещение возможно только по предварительной записи!

Количество мест ограничено!

Телефоны для записи: 67-33-02, 8-927-511-67-49.