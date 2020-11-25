Волгоградцы смогут поближе познакомиться с творчеством Анри Матисса – одного из главных французских художников первой половины XX века. Выставка 120 литографий «Анри Матисс. Взгляд» действует в выставочном зале музея Машкова на ул. Чуйкова, 37 с 27 октября до 13 декабря 2020 года. В рамках этой выставки будет проведено три авторских лекции.

По данным пресс-службы музея, лекции будет читать научный сотрудник музея изобразительных искусств им. И.И.Машкова Иван Говорухин.

28 ноября (суббота) 17:00 – Париж в начале XX века: первые «модернизмы».

5 декабря (суббота) 17:00 – Анри Матисс: искусство как терапия.

12 декабря (суббота) 17:00 – Матисс и Россия.

Участие по входным билетам только по предварительной записи! 23-81-76