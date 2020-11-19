Волгоградцы смогут увидеть более 80 произведений живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, созданных русскими мастерами XVIII – начала XX веков, которая вошли в экспозицию выставки «Сокровища русского искусства». Выставка откроется 20 ноября и приурочена к 60-летию со времени основания Волгоградского музея изобразительных искусств имени Ильи Машкова.

По данным комитета культуры Волгоградской области, в экспозиции есть работы, практически не покидавшие музейные залы на протяжении всей 55-летней истории ВМИИ, хорошо знакомые и любимые посетителями (В. Тропинин «Женский портрет», А. Саврасов «Распутица», К. Маковский «Портрет неизвестной в черном платье», И. Шишкин «Осенний лес»). В то же время выставка дарит возможность встречи с шедеврами, по которым посетители успели соскучиться.

После долгого перерыва в экспозицию возвращаются коллекция редких портретов XVIII в., произведения гениальных русских пейзажистов Ф. Алексеева и М. Лебедева, поражающие роскошью неповторимых приемов живописные работы творцов Серебряного века В. Серова и Ф. Малявина, Б. Кустодиева и М. Ларионова, К. Коровина и А. Савинова. Посетители увидит скульптуру «Сеятель» Ивана Шадра, ставшую символом целой эпохи. Изящным дополнением экспозиции является коллекция русского фарфора.

Посетителям предоставляется возможность встретиться с работами К. Брюллова, И. Айвазовского, К. Маковского, с которых начиналось в 1960 г. формирование коллекции музея. Украшением собрания стал щедрый дар Н. Арнинг-Зайцевой, передавшей музею в 1980 г. 38 произведений. Среди них были подлинные шедевры – работы В. Серова, И. Шишкина, М. Ларионова, которые посетители также смогут увидеть на выставке.

Выставка откроется в музее по адресу: пр. Ленина, 21. Для участия необходима предварительная запись по телефону: 38-24-44, 38-59-15.