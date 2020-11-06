В честь юбилей улицы Мира Волгоградский музей изобразительных искусств имени И.И.Машкова проведет «Марафон гидов» «Улица Мира +». Сотрудники музея совместно с волонтерами проекта «Первая улица Мира», победителя конкурса «Музей 4.0.» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина, предлагают отметить это знаменательное событие авторскими экскурсиями.
По данным пресс-службы музея, 7 ноября в сопровождении опытных городских гидов и краеведов волгоградцы смогут поближе познакомится с историей и узнать интересные факты. В этом году «Марафон гидов» скорректирован с учетом эпидемиологической обстановки, поэтому волгоградцам предлагают формат «Одна семья — один гид». Десять экскурсоводов проведут для волгоградских семей 17 авторских пешеходных экскурсий на самые разные тематические сюжеты истории и искусства, связанные с улицей Мира.
|
Время проведения
|
Гид
|
Тема и анонс экскурсии
|
Место встречи
|
11:00
|
Мельникова Лариса
|
Александр Невский – духовный покровитель нашего города.
|
Знак 0 километр на площади Павших борцов
|
11:00
|
Кондрашова Наталья
|
«Над улицей Мира звезды сияют
|
Музей Машкова, проспект Ленина,21
|
11:00
|
Головлёва Тамара
|
Дом, где живут книги.
|
Холл библиотеки имени М. Горького
|
11:00
|
Шеховцов Алексей
|
Сквер Симбирцева и улица Мира.
|
Ул. Мира, 13
|
12:00
|
Иванов Сергей
|
«Сладкая жизнь» в Царицыне-Сталинграде-Волгограде.
|
Знак 0 километр на площади Павших борцов
|
12:00
|
Пономаренко Татьяна
|
Путешествие из Волгограда в Царицын.
|
Центральный вход гостиницы «Волгоград»
|
13:00
|
Островский Сергей
|
История «Дома с лебедями».
|
Пересечение улицы Мира и улицы Ленина, 19
|
13:00
|
Титова Елена
|
«Его я заметил не сразу».
|
Центральный вход гостиницы «Интурист»
|
13:00
|
Мельникова Лариса
|
Александр Невский – духовный покровитель нашего города.
|
Знак 0 километр на площади Павших борцов
|
14:00
|
Симакова Анна
|
Архитектурные шедевры Ефима Левитана.
|
Фонтан влюбленных напротив Консерватории
|
14:00
|
Шеховцов Алексей
|
Сквер Симбирцева и улица Мира.
|
Ул. Мира, 13
|
14:00
|
Артамонов Антон
|
Центральный универмаг. 1942-1943.
|
Музей «Память»
|
15:00
|
Пономаренко Татьяна
|
Царицын. Преображенский форштадт.
|
ул. Мира, 11
|
15:00
|
Титова Елена
|
«Его я заметил не сразу».
|
Центральный вход гостиницы «Интурист»
|
15:00
|
Головлёва Тамара
|
Экскурсия в библиотеку имени М. Горького.
|
Холл библиотеки
|
16:00
|
Красильникова Жанна
|
Страницы истории Царицынского кафедрального собора Александра Невского.
|
Лестница к собору со стороны площади Павших борцов
|
17:00
|
Огаркова Елена
|
Дворовые легенды и «байки» улицы Мира.
|
Кафе «So-So» на Мира, 26