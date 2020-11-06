В честь юбилей улицы Мира Волгоградский музей изобразительных искусств имени И.И.Машкова проведет «Марафон гидов» «Улица Мира +». Сотрудники музея совместно с волонтерами проекта «Первая улица Мира», победителя конкурса «Музей 4.0.» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина, предлагают отметить это знаменательное событие авторскими экскурсиями.

По данным пресс-службы музея, 7 ноября в сопровождении опытных городских гидов и краеведов волгоградцы смогут поближе познакомится с историей и узнать интересные факты. В этом году «Марафон гидов» скорректирован с учетом эпидемиологической обстановки, поэтому волгоградцам предлагают формат «Одна семья — один гид». Десять экскурсоводов проведут для волгоградских семей 17 авторских пешеходных экскурсий на самые разные тематические сюжеты истории и искусства, связанные с улицей Мира.

Учитывая, что в экскурсиях, в связи с эпидситуацией, принимает крайне ограниченное количество человек, просьба записаться по телефону 23-81-76.