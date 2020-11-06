В честь юбилей улицы Мира Волгоградский музей изобразительных искусств имени И.И.Машкова проведет «Марафон гидов» «Улица Мира +». Сотрудники музея совместно с волонтерами проекта «Первая улица Мира», победителя конкурса «Музей 4.0.» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина, предлагают отметить это знаменательное событие авторскими экскурсиями.

По данным пресс-службы музея, 7 ноября в сопровождении опытных городских гидов и краеведов волгоградцы смогут поближе познакомится с историей и узнать интересные факты. В этом году «Марафон гидов» скорректирован с учетом эпидемиологической обстановки, поэтому волгоградцам предлагают формат «Одна семья — один гид».  Десять экскурсоводов проведут для волгоградских семей 17 авторских пешеходных экскурсий на самые разные тематические сюжеты истории и искусства, связанные с улицей Мира.

Учитывая, что в экскурсиях, в связи с эпидситуацией, принимает крайне ограниченное количество человек, просьба записаться по телефону 23-81-76.

Время проведения

Гид

Тема и анонс экскурсии

Место встречи

11:00

Мельникова Лариса

Александр Невский – духовный покровитель нашего города.

Знак 0 километр на площади Павших борцов

11:00

Кондрашова Наталья

«Над улицей Мира звезды сияют
Чудесные люди её населяют…»

Музей Машкова, проспект Ленина,21

11:00

Головлёва Тамара

Дом, где живут книги.

Холл библиотеки имени М. Горького

11:00

Шеховцов Алексей

Сквер Симбирцева и улица Мира.

Ул. Мира, 13
у ворот

12:00

Иванов Сергей

«Сладкая жизнь» в Царицыне-Сталинграде-Волгограде.

Знак 0 километр на площади Павших борцов

12:00

Пономаренко Татьяна

Путешествие из Волгограда в Царицын.

Центральный вход гостиницы «Волгоград»

13:00

Островский Сергей

История «Дома с лебедями».

Пересечение улицы Мира и улицы Ленина, 19

13:00

Титова Елена

«Его я заметил не сразу».
Детали известных зданий.

Центральный вход гостиницы «Интурист»

13:00

Мельникова Лариса

Александр Невский – духовный покровитель нашего города.

Знак 0 километр на площади Павших борцов

14:00

Симакова Анна

Архитектурные шедевры Ефима Левитана.

Фонтан влюбленных напротив Консерватории

14:00

Шеховцов Алексей

Сквер Симбирцева и улица Мира.

Ул. Мира, 13
у ворот

14:00

Артамонов Антон

Центральный универмаг. 1942-1943.

Музей «Память»

15:00

Пономаренко Татьяна

Царицын. Преображенский форштадт.

ул. Мира, 11
у входа в книжный магазин

15:00

Титова Елена

«Его я заметил не сразу».
Детали известных зданий.

Центральный вход гостиницы «Интурист»

15:00

Головлёва Тамара

Экскурсия в библиотеку имени М. Горького.

Холл библиотеки

16:00
или  другое время по согласованию

Красильникова Жанна

Страницы истории Царицынского кафедрального собора Александра Невского.

Лестница к собору со стороны площади Павших борцов

17:00

Огаркова Елена

Дворовые легенды и «байки» улицы Мира.

Кафе «So-So» на Мира, 26