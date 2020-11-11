Волгоградцы смогут познакомиться с историей казачества в рамках выставки работ мастеров народной куклы «Крупеничка» «Казачьему роду нет переводу», посвящённая 450- летию служения Донского казачества государству Российскому. Открытие выставки состоится 13 ноября в Волгоградском музее изобразительных искусств им. И.И. Машкова.

По данным пресс-службы музея, в экспозиции можно будет увидеть композиции «Казачья свадьба», «Христославы», «Мы – потомки донцов», «Встреча казака», «Казачья семья» и другие. Также на выставке будут представлены гравюры, фотографии, живописные работы, информационный материал, знакомящие с разными периодами жизни донских казаков.

Помимо этого, посетители увидят уникальный экспонат, любезно предоставленный Нехаевским районным краеведческим музеем, – это Евангелие погибшего в гражданскую войну казака и бережно хранимое его женой в ссылках в годы гонений. В 2018 году праправнук того казака передал эту бесценную реликвию в краеведческий музей.

Завершают экспозицию яркие, жизнеутверждающие живописные полотна волгоградской художницы Ирины Тур. Её работа «Казачьему роду нет переводу» определила название всей выставки.

Выставка «Казачьему роду нет переводу» будет проходить с 13 ноября по 18 января 2021 г. по адресу: Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова, пр. Ленина, 21.