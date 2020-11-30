Сельские школьники продолжают получать высокотехнологичные знания с помощью мобильного «Кванториума». До 4 декабря высокотехнологичный мобильный технопарк пробудет в Калачевском районе. За время пока технопарк находится там специализированный обучающий курс пройдут 180 учеников 5-11-х классов. При разработке проектов юные изобретатели смогут использовать современное оборудование: квадрокоптеры, 3Д-принтеры, шлемы виртуальной реальности и очки дополненной реальности, ноутбуки и многое другое.

По информации регионального комитета образования, науки и молодежной политики, технопарк расположился на базе Октябрьского лицея. В мобильном комплексе есть все необходимое для обучения школьников по трем направлениям: VR/IT – технологии виртуальной и дополненной реальности, Промробо/Промдизайн – промышленный дизайн и робототехника, Гео/Аэро – геоинформационные системы, геоданные и создание моделей летательных аппаратов. Занятия с детьми организованы в очном формате. Также для всех желающих запланирован цикл открытых онлайн-уроков для педагогов, детей и родителей с трансляцией в социальной сети ВКонтакте.

Напомним, в Волгоградской области мобильный технопарк создан в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» для детей, проживающих в сельской местности и малых городах. В 2020-2021 учебном году «Кванториум» уже по две недели побывал в пяти районах региона: Клетском, Суровикинском, Ленинском, Светлоярском. В Калачевском районе занятия с детьми проводятся уже второй раз. Всего в проекте этого года участвуют более тысячи детей – мобильный технопарк позволяет учащимся получать актуальные и востребованные знания, уникальные навыки и востребованные компетенции.