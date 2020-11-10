Участки лесов, где будет проводиться обработка, уже определены. Работы по борьбе с вредителями леса запланированы на апрель-май следующего года.

По данным Центра защиты леса Волгоградской области, октябре-ноябре текущего года специалисты Центра защиты леса Волгоградской области завершили работы по составлению обоснований на проведение мероприятий по ликвидации очагов хвоегрызущих вредителей леса в 2021 году.

В ходе работы специалисты оказали содействие в составлении карт-схем рабочих участков планируемых обработок, расчетной части заключения, а также предоставили материалы инвентаризации очагов насекомых-вредителей, учетов их численности.

В следующем году обработки запланированы в очагах пилильщика-ткача красноголового на территории площадью 739 га в Алексеевском и Иловлинском лесничествах Волгоградской области. Здесь обработки будут проводиться как наземным, так и авиационным способами с применением химических препаратов «Клонрин, КЭ» и «Дифлуцид, СП».