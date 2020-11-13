В эти выходные сотрудники Волгоградского областного краеведческого музея проведут несколько пешеходных экскурсий. Во время одной у гостей будет возможность подняться на смотровую площадку здания бывшей пожарной каланчи.

По данным пресс-службы музея, 14 ноября в 11:00 и 16:00 гостей приглашают на пешеходную экскурсию «Ступени истории» с подъемом на смотровую площадку здания бывшей пожарной каланчи «Первой пожарной части города Царицына». (12+)

15 ноября в 11:00 экскурсантов ждёт пешеходная экскурсия «От собора Александра Невского до памятника Петру I». (12+) А в 16:00 — пешеходная экскурсия «Ступени истории» с подъемом на смотровую площадку здания бывшей пожарной каланчи «Первой пожарной части города Царицына». (12+)

Стоимость 250 руб./чел.

Телефоны для справок и заказа экскурсий: (8442) 38– 84-39, (8442) 38-84-37.

По групповым заявкам формируются и проводятся дополнительные экскурсии.

Индивидуальные и групповые экскурсии, мероприятия проводятся с количеством не более 5 человек и обеспечением дистанции между группами 1,5 – 2 метра.

Наличие гигиенической маски ОБЯЗАТЕЛЬНО.