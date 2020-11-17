Краеведческий музей приглашает волгоградцев «прогуляться» по онлайн-выставке «Царицынской сторожевой линии – 300», которая начнет свою работу 20 ноября. Экспозиция посвящена самому грандиозному фортификационному сооружению в Европе начала XVIII века – его протяженность составила 60 верст от Царицына до Паньшина городка.

По данным комитета культуры Волгоградской области, именно после строительства Царицынской сторожевой линии началось массовой заселение нашего края и его бурное экономическое развитие. На выставке будут представлены проект соединения Волги с Доном через реки Камышинку и Иловлю XVIII века, макет сторожевой линии, новые фото и документы. На сайте музея можно посмотреть видеоэкскурсию по выставке и рассказ об уникальном сооружении, частично сохранившемся до нашего времени.

Напоминаем, что 10 ноября 2020 г. в Волгоградском областном краеведческом музее открылся после полной реконструкции зал «Археология: от каменного века до Средневековья», где впервые после проделанного ремонта выставлены уникальные экспонаты разных эпох, найденные на территории нашего региона. Неизменным интересом посетителей пользуется и выставка «Эта земля твоя и моя» о различных национальностях, населяющих нашу область, их традициях, обычаях, культуре. Кроме того на сайте музея в разделе «Музей онлайн» можно познакомиться видеоэкскурсиями и музейными экспозициями.