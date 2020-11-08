Бригады «Концессии теплоснабжения» завершили сварочные работы на теплотрассе диаметром 800 мм по ул. Землячки, начинается заполнение системы теплоносителем.

Рабочие смонтировали отвод и примыкающий к нему фрагмент линии, где в ночь на 8 ноября произошло технологическое нарушение. Сложность восстановительных работ заключалась в конфигурации поврежденного участка: изгиб теплотрассы не позволяет просто заменить фрагмент на новый, рабочим пришлось изготавливать подходящий отвод накануне ночью, когда на самом участке еще велись земляные работы.

Заполнение системы проводится постепенно, чтобы не допустить возникновения гидравлических ударов. После полного заполнения системы ресуроснабжающая организация совместно с УК проведут дальнейшую работу по нормализации подачи тепла непосредственно в жилых домах.

Потребуется некоторое время на восстановление параметров теплоносителя по температуре и давлению. Регулировка внутридомовых систем будет продолжаться специалистами до позднего вечера, пока сети во всех домах не выйдут на нормативные параметры. Если горячее водоснабжение у вас возобновлено, а батареи в квартире остаются холодными — необходимо обратиться в дежурные службы своей управляющей компании. Работу служб по возвращению ресурса в жилые дома координирует муниципалитет.

Напомним, магистральный теплопровод был проложен по ул. Землячки еще в 70-е годы в период строительства Дзержинского района и давно нуждался в полной реконструкции. Поскольку плановая замена тепломагистрали в свое время проведена не была, «Концессии теплоснабжения» разработали план поэтапной реконструкции, позволяющий проводить работы в течение летних периодов. Так, летом 2020 года специалисты компании уже заменили свыше 340 метров ветхой теплотрассы.