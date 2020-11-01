«Концессии теплоснабжения» завершают работы по замене ветхого фрагмента теплотрассы диаметром 800 мм под проезжей частью по ул. Землячки.

Аварийно-восстановительные работы ведутся в непрерывном режиме, в течение ночи был выполнен основной объем. Утром на объект заступила сменная бригада.

Поздно вечером рабочие закончили откачку теплой воды в месте технологического нарушения, в течении ночи демонтировали фрагмент, подлежащий замене. Согласно технологии, сварка замененного участка трубы выполняется двойным слоем. В настоящий момент бригада завершает сварочные работы, после чего начнется заполнение системы теплоносителем.

Для оперативного выполнения замены участка трубопровода в ночь на 1 ноября был ограничен проезд транспорта по ул. Землячки в районе дома номер 46, утром специалисты открыли одну полосу движения.

После окончания работ «Концессии теплоснабжения» в полном объеме восстановит покрытие на проезжей части с укладкой двух слоев асфальтобетона.

Напомним, технологическое нарушение на старой теплотрассе специалисты зафиксировали в субботу 31 октября. Магистральный теплопровод был проложен по ул. Землячки еще в 70-е годы в период строительства Дзержинского района и не был реконструирован в нормативные сроки.

«Концессии теплоснабжения» ведут поэтапную реконструкцию этой и других магистралей – разработанный график позволяет проводить работы в течение летних периодов. Так, летом 2020 года специалисты компании уже заменили 342 метра ветхой теплотрассы. Участок, на котором произошло технологическое нарушение, стоял в планах на замену летом следующего года.

«Концессии теплоснабжения» приносят извинения за вынужденные неудобства.