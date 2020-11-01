«Концессии теплоснабжения» восстановили целостность теплотрассы диаметром 800 мм по ул. Землячки и начали заполнение системы теплоносителем. Заполнение системы проводится постепенно, чтобы не допустить возникновения гидравлических ударов. Также «Концессии теплоснабжения» в полном объеме восстановит покрытие на проезжей части с укладкой двух слоев асфальтобетона.

После полного заполнения системы ресуроснабжающая организация совместно с УК проведут дальнейшую работу по нормализации подачи тепла непосредственно в жилых домах. Управляющие компании предупреждены о необходимости отладки внутридомовых систем после отключения. Потребуется некоторое время на восстановление параметров теплоносителя по температуре и давлению- к концу дня основные мероприятия должны быть завершены. Регулировка внутридомовых систем будет продолжаться специалистами до позднего вечера, пока сети во всех домах не выйдут на нормативные параметры.

Если к утру в отдельных квартирах жители будут отмечать перебои с теплоснабжением, необходимо обратиться в дежурные службы своей управляющей компании для регулирования режима работы внутридомовых сетей. Работу служб по возвращению ресурса в жилые дома координирует муниципалитет.

Напомним, технологическое нарушение на старой теплотрассе специалисты зафиксировали в субботу 31 октября. Работы по восстановлению целостности теплотрассы велись в непрерывном режиме. Магистральный теплопровод был проложен по ул. Землячки еще в 70-е годы в период строительства Дзержинского района и не был реконструирован в нормативные сроки.

«Концессии теплоснабжения» ведут поэтапную реконструкцию этой и других магистралей – разработанный график позволяет проводить работы в течение летних периодов. Так, летом 2020 года специалисты компании уже заменили 342 метра ветхой теплотрассы. Участок, на котором произошло технологическое нарушение, стоял в планах на замену летом следующего года.