В ночь на 8 ноября на магистральном трубопроводе диаметром 800 мм, обеспечивающем теплом и горячей водой ряд объектов в микрорайоне Семь ветров Дзержинского района, произошло технологическое нарушение.

На место оперативно были отправлены бригады ресурсоснабжающей компании. Ситуация осложнилась тем, что порыв произошел на крутоизогнутом отводе тепломагистрали. В течение ночи специалисты провели на участке земляные работы, в цеху предприятия был изготовлен новый отвод. В настоящее время уже ведется замена поврежденного участка сети, помимо отвода будет обновлен примыкающий к нему фрагмент линии. Это позволит обеспечить более надежное крепление между собой отрезков магистрали.

Работы будет вестись без остановки до полного устранения технологического нарушения. На момент проведения восстановительных мероприятий подача ресурса в ряд объектов приостановлена, возобновить теплоснабжение планируется до конца текущего дня.

Магистральный теплопровод был проложен по ул. Землячки еще в 70-е годы в период строительства Дзержинского района. За почти полувековой срок эксплуатации труба пришла в изношенное состояние и давно нуждалась в полной реконструкции. Поскольку плановая замена тепломагистрали в свое время проведена не была, «Концессии теплоснабжения» разработали план поэтапной реконструкции, позволяющий проводить работы в течение летних периодов. Так, летом 2020 года специалисты компании уже заменили свыше 340 метров ветхой теплотрассы.