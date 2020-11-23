В текущем году в ходе производственной программы ремонтов «Концессии теплоснабжения» обновили утеплитель на 9,9 км теплотрасс, что на 1 км больше, чем за такой же период 2019 года. До конца 2020 года обновление изоляции наземных теплопроводов продолжится.

Так, в ходе выполнения программы ремонтов в 2020 году на ул. Ангарской обновили более километра изоляции на магистральном теплопроводе диаметром 500 мм. Теплоизоляция на данной теплотрассе практически отсутствовала, лишь на некоторых участках старый утеплитель свисал клочками, поэтому «Концессии теплоснабжения» включили теплопровод в ежегодную программу ремонтов.

В качестве утеплителя рабочие используют скорлупу из пенополиуретана (ППУ). Этот материал прост в укладке, экологичен, обладает хорошей устойчивостью к атмосферным и механическим воздействиям, благодаря чему может эффективно защищать трубы от повреждений. Главным преимуществом скорлупы ППУ является способность надежно удерживать тепло и предотвращать потери ресурса.

Причиной повреждения тепловой изоляции наземных коммуникаций нередко становятся активность вандалов и действия лиц без определенного места жительства, которые используют утеплитель тепломагистрали для собственного обогрева. Чтобы защитить утеплитель сверху его закрывают рулонным стеклопластиком, на особо ответственных участках – оцинкованной сталью.

«Концессии теплоснабжения» заинтересованы в надежном функционировании наземных коммуникаций и в их эстетичном виде. Компания восстанавливает теплозащитное покрытие во всех районах города в рамках ежегодной производственной программы ремонтов. Однако усилия по обновлению утеплителя будут тщетными, если не начать прививать культуру бережного отношения к городскому имуществу. Со своей стороны компания благодарит неравнодушных горожан, которые помогают определять проблемные трубы с поврежденной изоляцией.

Напомним, возможные потери на сетях из-за отсутствия изоляции на оплате горожан за тепловую энергию никак не сказываются. Потребители платят только за то тепло, которое пришло в дом, – по показаниям общедомового счетчика или исходя из нормативов потребления, установленных комитетом тарифного регулирования Волгоградской области. В свою очередь расходы, связанные с потерями теплоносителя на наземных трубопроводах, несет ресурсоснабжающая организация.