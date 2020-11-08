Бригады «Концессии теплоснабжения» приступили к сварочным работам на теплотрассе диаметром 800 мм по ул. Землячки. Сложность восстановительных работ заключается в конфигурации поврежденного участка: изгиб теплотрассы не позволяет просто заменить фрагмент на новый, рабочим пришлось изготавливать подходящий отвод накануне ночью, когда на самом участке еще велись земляные работы. Помимо отвода будет обновлен примыкающий к нему фрагмент линии, что обеспечит более надежное крепление отрезков магистрали.

В настоящее время поврежденный фрагмент уже демонтирован, бригада приступила к сварочным работам на вновь смонтированном участке. Работы будут вестись без остановки до полного устранения технологического нарушения. На момент проведения восстановительных мероприятий подача ресурса в ряд объектов приостановлена, возобновить теплоснабжение планируется до конца текущего дня.

Напомним, в ночь на 8 ноября на магистральном трубопроводе диаметром 800 мм, обеспечивающем теплом и горячей водой ряд объектов в микрорайоне Семь ветров Дзержинского района, произошло технологическое нарушение.

Магистральный теплопровод был проложен по ул. Землячки еще в 70-е годы в период строительства Дзержинского района и давно нуждался в полной реконструкции. Поскольку плановая замена тепломагистрали в свое время проведена не была, «Концессии теплоснабжения» разработали план поэтапной реконструкции, позволяющий проводить работы в течение летних периодов. Так, летом 2020 года специалисты компании уже заменили свыше 340 метров ветхой теплотрассы.