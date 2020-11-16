В двадцатых числах ноября Волгоградский музыкально-драматический казачий театр покажет сразу две премьеры спектаклей. 20 ноября состоится премьера спектакля «За двумя зайцами», а 21 ноября зрители смогут увидеть премьерную постановку «Вождь краснокожих». Кроме того ещё одна премьера состоится в декабре – будет представлен спектакль «Пять вечеров».

По данным комитета культуры Волгоградской области, 20 ноября состоится премьера лёгкого, смешного, проходящего на одном дыхании спектакля «Вождь краснокожих» по мотивам рассказа О. Генри. Спектакль в постановке режиссёра Алексея Серова изобилует виртуозными трюками и интересен в том числе пластикой артистов.

«За двумя зайцами» – комедия по пьесе М. Старицкого с музыкальной аранжировкой, специально созданной для ансамбля народных инструментов, и узнаваемым стилем от маэстро Вадима Милкова. Премьера состоится 21 ноября.

Репертуар декабря украсит премьера спектакля по пьесе А. Володина «Пять вечеров» в постановке главного режиссёра театра Владимира Тихонравова. Вечная история любви от классика советской эпохи вне времени и политического строя. Премьера назначена на 4 декабря.