В преддверии Нового года многие начинают ломать голову кому что дарить, а главное если одаряемых много — как сэкономить на подарках. Конечно, можете закидать меня тапками и сказать, что на подарках не экономят. А вот и фигушки, сейчас все на всем экономят. Так почему бы не сэкономить и на подарках, к тому же мы не предлагаем топать за самым дешевым хламом и покупать его в качестве презента, у нас идеи лучше. Можно, конечно, вообще ничего не дарить, но это уже другая история.

Номер 1

В первую очередь можно неплохо сэкономить денежку на упаковке. Для детей советуем либо оставлять коробочки с прошлогодних праздников, либо прикупить многоразовые мешочки и использовать их не один год. Для взрослых, а это сейчас к тому же модно, можно использоваться для упаковки старые газеты и бечёвку. Такая упаковка и дешевая и практически винтаж.

Номер 2

Так же как и с упаковкой для взрослых, модно и хайпово, можно сделать подарки своими руками. Ну, к примеру, испечь печенья. Или же сотворить чудесную елочную игрушку. Такой подарок даже больше понравится нежели магазинный. От души, со вкусом и по карману не ударит.

Номер 3

Если вы решили покупать деткам сладкие подарки, советуем подумать над тем, чтобы купить разных конфет в развес и просто разложить их по красивым пакетикам. Так выйдет куда дешевле, чем покупать в уже готовых наборах.

Номер 4

Кстати, фрукты в качестве подарка тоже неплохая и главное полезная идея. Призадумайтесь над этим.

Номер 5

Подарите себя любимого)) Конечно, шутка. Экономить на подарках, это значит закупаться заранее, до всего этого новогоднего ажиотажа, когда уже все бегают и покупают, а магазины неплохо так задирают цены.

Собственно вот и все нехитрые советы. Берегите свои кошелечки и любите близких, а главное помните — подарки от души — самые лучшие подарки!