Самый простой десерт из доступных продуктов, готовится быстро и без выпечки. Да, да вы уже слышали и читали такое сотни раз, да и я, к слову, тоже. Но тут действительно это так. Нам всего-то понадобится сметана, чутка сахара, орешки и сухофрукты по вкусу.

Итак, состав:

сметана 25% жирности или выше 400 грамм;

сахар грамм 80, пробуйте на вкус, можно и больше;

10 штук крупного чернослива или других сухофруктов;

8 штук грецких орехов, или же других, также на ваш вкус.

Приготовление проще простого. Сначала подготавливаем орехи и сухофрукты. Орешки должны быть обжаренные и мелко порубленные, сухофрукты также мелко режем. Теперь берем сметану и сахар хорошенько вбиваем все миксером на большой скорости. Как только сметана будет взбита, берем креманки и наполняем их до половины. Далее выкладываем часть орехов и все сухофрукты, сверху выкладываем оставшуюся сметану и все посыпаем орешками. Убираем в холодильник на пол часа.

Из такого количества ингредиентов получается 6 креманок по 120 мл. И согласитесь, быстро и без особых заморочек.

P.S: сверху можно посыпать ещё и тертым шоколадом, но все на вкус, решать вам. А вместо сухофруктов взять любой джем. Или вообще заменить свежими фруктами.