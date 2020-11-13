Стресс главная причина всех бед. Он сказывается и на настроении и на отношениях и даже здоровье. Как его избежать и что для этого нужно делать. Чтобы вы чувствовали себя хорошо, мы дадим вам несколько советов.

Совет 1

Перестаньте смотреть всяческие ток-шоу и новости по телевизору, переключайтесь на передачи о животных, кулинарии или путешествиях. Это куда лучше скажется на вашем настроении, нежели бесконечные пугалки из «телевизионной» жизни. А если вам нужно что-то узнать вы найдете любую информацию в сети.

Совет 2

Чаще отвлекайтесь на свои любимые занятия. И пусть весь мир подождет.

Совет 3

Больше обращайте внимания на природу вокруг вас. Деревья, цветы, да даже лужи бывают прекрасны. Просто попробуйте это рассмотреть.

Совет 4

Не держите в себе злость и ненависть. Найдите собеседника с которым можно поговорить по душам.

Совет 5

Уделяйте иногда внимания себе любимой(му). Сделайте красивую прическу, купите то что давно хотели, съешьте пироженку или большой бургер (не увлекайтесь сильно), прочтите книгу, приготовьте вкусняшку, да и вообще посветите один день себе.

Совет 6

Не обращайте внимания на слухи вокруг вас. Злые языки всегда были есть и будут, а ваше спокойствие дороже.

Совет 7

Устраивайте праздник без повода. Отличный способ поднять настроение.

Вот такие нехитрые советы помогут вам избежать стресса и уйти от депрессивного настроения. Берегите и любите себя любимых!