В Волгограде готовятся отметить юбилей улицы Мира. 70 лет назад, 7 ноября 1950 года, в Сталинграде состоялся торжественный митинг, посвящённый открытию улицы Мира. В честь этого события Волгоградский музей изобразительных искусств имени Ильи Машкова, команда и волонтёры проекта «Первая улица Мира», победителя конкурса «Музей 4.0.» Благотворительного фонда Владимира Потанина, подготовил праздничные мероприятия.

По данным комитета культуры Волгоградской области, 7 ноября на Центральной набережной начинает работу выставка современной художественной фотографии «Свет улиц». На ней будут представлены более 50 произведений, в которых лучшие современные фотохудожники нашего города Виген Аветисян, Алексей Волхонский, Алексей Гунькин, Дмитрий Зимин, Владимир Аксенов, Андрей Степин, Александр Гривин исследовали культурное и природное своеобразие Волгограда средствами фотографии.

Виртуальная программа праздника включает в себя концерт, записанный прекрасными волгоградскими исполнителями Анастасией Ламар, Натальей Мещеряковой, Ириной Аксёновой, Максимом Хмызовым и Дмитрием Арутюновым. К этому музыкальному подарку присоединяются известные деятели науки, культуры, спорта и бизнеса.

Для семейной аудитории музей приготовил виртуальный мастер-класс по изготовлению уютного городского сувенира от музейных художников-педагогов. Запись концерта и мастер-класса будет доступна для просмотра на всех виртуальных площадках ВМИИ с 7 ноября.

Кроме того, Музей Машкова приглашает волгоградцев и гостей города провести выходные дни на улице Мира в сопровождении опытных городских гидов и краеведов. Музей продолжает традицию «Марафона гидов», которая родилась на проекте «Первая улица Мира» в мае 2019 года и очень понравилась волгоградцам. В этом году марафон будет скорректирован с учётом эпидемиологической обстановки и предлагается формат «Одна семья – один гид». В этот день десять экскурсоводов проведут для волгоградских семей 17 авторских пешеходных экскурсий по самым разным тематическим сюжетам истории и искусства, связанным с улицей Мира. Список экскурсий и контактный телефон для записи размещен на сайте Музея Машкова.

В программу юбилейного дня также включены квесты, разработанные приглашенными экспертами проекта «Первая улица Мира». Придя в музей 7 ноября по адресу проспект им. В.И. Ленина, 21, индивидуальные посетители или небольшие группы получают на выбор карты для выполнения квестовых заданий: фотоквест от краеведа Романа Шкоды; квест-кроссворд «Город в твоём окне» по экспозиции интерактивных музейных окон от искусствоведа Ольги Малковой; «Архитектурные раскопки на улице Мира» – сложный тематический квест от Юлии Янушкиной и кроссворд о природе в городской среде, специально придуманный профессором Вадимом Сагалаевым для этого проекта. Ответы квестов Музей Машкова разместит через неделю на своем сайте.