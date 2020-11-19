Волгоградцев приглашают принять участие в мероприятиях, посвященных 78-летию начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. В честь этой даты запланированы выставки интерактивные экскурсии, акции и концерт.

По данным комитета культуры Волгоградской области, 19 ноября в комплексе культуры и отдыха Советского района Волгограда будет работать передвижная выставка фотодокументов «Бессмертный Сталинград» — представленные материалы расскажут зрителям о хронике событий операции «Уран»; о военачальниках, офицерах и солдатах, непосредственно участвовавших в операции; ознакомят с воспоминаниями жителей Калача-на-Дону. О начале исторического перелома в ходе Великой Отечественной войны, который произошел на сталинградской земле, также смогут узнать посетители Волгоградского областного краеведческого музея.

В Волгоградском областном центре народного творчества 19 ноября состоится тематическая концертная программа «Победа ковалась у стен Сталинграда». 21-22 ноября интерактивная экскурсия «От Сталинграда до Берлина» в музее-заповеднике «Старая Сарепта» расскажет о буднях солдат, изменивших ход войны и дошедших от Сталинграда до Берлина победителями. Посетителей ждет выставка военной техники, солдатской амуниции, воссозданный штаб.

В Центре документации новейшей истории Волгоградской области проходит историко-документальная выставка «Без срока давности» — в экспозиции представлены подлинники документов Сталинградской областной комиссии по установлению немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, расследованию причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям.