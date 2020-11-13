Волгоградцев приглашают присоединиться к онлайн-мероприятиям, посвященных 78-летия начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. Всего их запланировано более 30 – это патриотические игры-квесты, флешмобы, часы истории, видео-экскурсы, викторины, литературно-музыкальные композиции и многое другое. Их подготовили муниципальные учреждения культуры и молодежные центры.

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По данным городской администрации, мероприятия начнутся за несколько дней до памятной даты 19 ноября. Так, уникальным опытом поисковой работы в видеобеседе «Рассказы бабушки-поисковика» (http://csgb17.volglib.ru) 17 ноября поделится Дэя Вразова, жительница Кировского района Волгограда, на протяжении многих лет успешно занимающаяся поиском информации о пропавших без вести участниках Великой Отечественной войны. Встреча с директором музея истории Волго-Донского судоходного канала, режиссером Валентиной Сороколетовой состоится 18 ноября в сообществе библиотеки-филиала № 8 ВМУК «ЦСГБ» (https://vk.com/club189002963). Видеолекция «Рать крепка воеводою…» познакомит участников с судьбой командующего 64-й Армии М.С. Шумилова. В программе также просмотр фильма «Командарм» (реж. А. Голубкин, 2010 г.). Имена героев Сталинградской битвы в наши дни стали нарицательными символами мужества. Но история битвы на Волге полна сюжетами о бойцах, оставшихся неизвестными для потомков. Библиотека-филиал № 4 им. Ю.В. Бондарева 19 ноября в виртуальном часе памяти «От живущих поклон вам, бойцы Сталинграда!» расскажет о малоизвестных именах участников Сталинградской битвы (https://vk.com/biblio4volga).

Учреждения сферы молодежной политики также подготовили к памятной дате череду мероприятий. Так, молодежный центр «Паритет» Кировского района подготовил онлайн-квест «Героические маршруты», который пройдет в группе учреждения в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/paritetlife). В акции принять участие может любой желающий. Для этого необходимо будет ответить на вопросы о битве на Волге в комментариях к просмотренному ролику. Участник, ответивший наиболее точно на все вопросы, будет отмечен памятными призами. Мероприятие разработано совместно с представителями районного исторического музея.

В группе социально-досугового центра «Перекресток» Дзержинского района (https://vk.com/mu_perekrestok34) пройдет викторина «У стен Сталинграда». Волгоградцам предложат ответить на вопросы по истории контрнаступления Советских войск. Варианты ответов нужно будет оставлять непосредственно под вопросами. Для участия в акции приглашаются все желающие.

Молодежно-досуговый центр «Ракурс» Красноармейского района в своей группе «ВКонтакте» (https://vk.com/mdcrakurs) организует викторину «200 дней и ночей Сталинграда». Мероприятие подготовлено на основе книги Андрея Сульдина «Сталинградская битва – 200 дней и ночей». Сначала организаторы сделают пост с выдержками из исторического произведения, а затем будут опубликованы вопросы по самому сражению. Также на страницах учреждения пройдет литературно-музыкальная композиция «О той войне»: участники театральной студии «Игра без границ» подготовят ролик со стихами и песнями посвященными Великой Отечественной войне.

К памятной дате дистанционный конкурс эссе среди учащихся 8-11 классов «Подвиг его бессмертен» пройдет в школах Волгограда. В этом году конкурс посвящен 125-летию со дня рождения Героя Советского Союза, генерал-полковника, участника Сталинградской битвы Михаила Шумилова. Еще один дистанционный творческий конкурс «Качинские чтения» будет посвящен 110-летию Качинского высшего военного авиационного училища летчи­ков им. А.Ф.Мясникова и 55-летию муниципального образовательного учреждения Центра дополнительного образования детей «Качинец» им. В.А.Шаталова Централь­ного района г. Волгограда.