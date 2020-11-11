Сотрудники природного парка «Цимлянские пески» приглашают юных любителей природы принять участие в творческих конкурсах, посвященных флоре региона. Они направлены на расширение знаний школьников и дошкольников Волгоградской области о лесных богатствах нашего края и повышение интереса к природоохранной деятельности.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, областной экологический конкурс «Рукотворный лес» проводится в двух номинациях. В первой — учащимся средних и старших классов образовательных учреждений предлагается написать исследовательские работы, посвященные тому или иному дереву. Это может быть как собственноручно высаженное растение, так и любое уже взрослое дерево. Участникам конкурса предлагается описать растение, определить породу, возраст, дать характеристики. К участию во второй номинации — «Красота леса Волгоградской области» — приглашаются дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет. В этой номинации от участников ждут рисунков, посвященных лесным насаждениям. Работа может быть выполнена в любой технике. Члены жюри выберут самые яркие и качественно выполненные рисунки в разных возрастных категориях. Работы на конкурс принимаются до 25 декабря.

Еще один конкурс — «Экологическая ёлочка» — стал уже традиционным. В этом году природный парк проведет его уже в десятый раз. На конкурс принимаются изготовленные своими руками новогодние игрушки и елки. Тема юбилейного конкурса – «Год Белого Металлического Быка». Главное условие – поделки должны быть изготовлены из природных или вторичных материалов. Работы на конкурс в офисе парка «Цимлянские пески» принимаются до 11 декабря. Фото поделок также можно отправить на электронный адрес: [email protected] Итоги творческих конкурсов жюри подведет в преддверии Нового года. Лучшие работы будут представлены на выставке в офисе природного парка.

По вопросам участия можно обращаться по телефонам: 8 (84474) 6-31-94, 6-31-92.