Волгоградский областной центр народного творчества проведет 27 ноября областной смотр-конкурс юных вокалистов «Цыплёнок» в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Во время смотра своё творчество продемонстрируют 140 юных исполнителей из 19 муниципальных образований Волгоградской области.

В конкурсе, который в этом году пройдёт в дистанционном формате, принимают участие юные вокалисты от 5 до 17 лет, которые представят свои таланты сольно, а также в составе дуэтов, трио, квартетов и шоу-групп.

Оценивать звонкие голоса конкурсантов будет профессиональное жюри по направлениям «Академическое пение», «Народное пение» и «Эстрадное пение» в четырёх возрастных категориях: 5-7 лет, 8-10 лет, 11-13 лет и 14-17 лет.

Лучшие конкурсные номера будут демонстрироваться на сайте https://vgdk.vgr.muzkult.ru/ и в социальной сети https://vk.com/vocnt_volgograd

Отметим, также в рамках проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура» в Волгоградской области в декабре состоятся гала-концерты фестиваля детского и юношеского творчества «Будущее начинается с прекрасного».