На этой неделе будет проведен VIII межрайонный хореографический фестиваль «Край родной, ты творить вдохновляешь!» имени Николая Демидова, посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Фестиваль будет проходить в дистанционном формате 27 ноября.

По данным комитета культуры Волгоградской области, участниками хореографического фестиваля станут творческие коллективы, среди которых детские и юношеские ансамбли народного танца, фольклорные танцевальные коллективы, ансамбли песни и пляски, дуэты, солисты. Это более 300 участников из Даниловского, Еланского, Руднянского, Котовского, Камышинского, Жирновского, Ольховского, Среднеахтубинского, Алексеевского, Нехаевского муниципальных районов, Камышина, Урюпинска, Михайловки.

Жюри оценит конкурсантов в двух номинациях: «Фольклорный танец» (программа коллектива основана на аутентичной народной хореографии, адаптированной для сценического использования) и «Народный стилизованный танец» (программа коллектива основана на трансформации народной хореографии, использовании условно-традиционных, обобщенных, театрализованных форм).

Мероприятие проводится Волгоградским областным центром народного творчества совместно с отделом по культуре и молодёжной политике администрации Жирновского муниципального района.