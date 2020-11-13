На следующей неделе 18 ноября в Государственном архиве Волгоградской области состоится презентация историко-патриотического проекта «Судьбы, опалённые войной». В рамках проекта будут представлены электронная база данных, выставка архивных документов и книги, изданные по документам регионального Госархива.

По данным комитета культуры Волгоградской области, на презентации впервые будут представлены ранее не опубликованные документы и материалы в виде электронных баз данных: «Списки призванных райвоенкоматами города Сталинграда и Сталинградской области в годы Великой Отечественной войны», «Списки гражданского населения, погибшего во время бомбардировок Сталинграда», «Списки жителей Сталинграда, угнанных в Германию в 1942 году».

В рамках мероприятия состоится открытие выставки архивных документов «Память о героях вечна», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. В экспозиции будут впервые представлены ретроспективные материалы из фондов штаба истребительных батальонов управления НКВД по Сталинградской области, коллекций документов курсантских училищ, Волгоградского комитета по радиовещанию и телевидению.

В финальной части мероприятия пройдет презентация двух книжных изданий: «Судьбы, опалённые войной» и «Дневники З.С. Седельниковой. Сталинградский период. 1951 – 1953 гг.». В научно-популярном издании «Судьбы, опаленные войной» собраны ранее неопубликованные сведения о мирных жителях города Сталинграда, погибших во время массовых бомбардировок и обстрелов вражеской авиацией Сталинграда в августе 1942 года, а также списки мирных жителей, угнанных в Германию в 1942 году. В списках указаны фамилии, имена, отчества, возраст, пол, адреса и поисковые архивные данные. Пофамильные списки расположены в алфавитном порядке.

При работе над изданием были использованы редкие фотографии, хранящиеся в фондах Государственного архива Волгоградской области.

В книге «Дневники З.С. Седельниковой. Сталинградский период. 1951 – 1953 гг.» изложены события, происходившие в Сталинграде в начале 50-х годов ХХ века, их очевидцем – хирургом З. Седельниковой. В публикации отражены представления об общественно-политической и культурной жизни, экономическом развитии послевоенного города, раскрываются основные черты личности советской эпохи.

Презентация проекта «Судьбы, опалённые войной» состоится в 18 ноября 2020 года в 11-00 в Государственном архиве Волгоградской области по адресу: Волгоград, ул. Коммунистическая, 30.