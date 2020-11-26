Волгоградская ОУНБ им. М. Горького приглашает на вечер-встречу «Шедевры Волгоградской природы» из цикла мероприятий «Волгоградская КРУТОсветка». Во время мероприятия волгоградцы смогут встретиться с Дмитрием Александровичем Савельевым — членом Волгоградского отделения Русского Географического общества, руководителем проектов «Российская Кругосветка» и «Волгоградская КРУТОсветка».

По данным пресс-службы библиотеки, во время встречи профессиональный путешественник расскажет о своём опыте реализации экспедиционных проектов по организации серии походов со школьниками и их семьями. В течение календарного года, согласно расписанию, участники проекта смогли побывать в самых разнообразных местах Волгоградской области.

Участники заседания смогут познакомиться с альбомами, атласами, проспектами, туристическими картами из фонда Сектора краеведения библиотеки, а также запланировать будущий маршрут в мир природы Волгоградской области.

На мероприятие уже приглашены клуб «Юный турист» и Сообщество путешественников города Волгограда.

Мероприятие состоится 28 ноября 2020 года в 16:00 в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького по адресу: ул. Мира, 15, 4-й этаж, Электронный читальный зал. Вход свободный

Возрастное ограничение: 12+

Телефон для справок (8442) 33–11–48

(Сектор краеведения)