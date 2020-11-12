Орнитологи региона по итогам осенних наблюдений за дрофами отметили, что некоторые птицы не спешат покидать регион. В региональном зоологическом заказнике «Дрофиный» специалисты природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» отмечают, что в этом году сроки осеннего мониторинга сдвинулись из-за необычного поведения птиц.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, традиционно временем отлета на зимовку дроф в нашем регионе считается октябрь. Именно в это время птицы покидают территорию Волгоградской области, отправляясь в юго-восточные и южные районы Украины, а также Крым. Однако в этом году теплая осень позволила этим удивительным птицам задержаться в нашем регионе.

Во время наблюдений специалисты природного парка заметили на озимых полях Старополтавского района, где расположен заказник, более двух десятков дроф. Правда, среди не улетевших на зимовку птиц оказались только самцы – самки с детенышами, как говорят орнитологи, уже покинули регион. А, вот, присоединятся ли к ним особи мужского пола, пока не ясно. Известны случаи зимовок дрофы на территории Саратовской, Ростовской области, а, следовательно, нельзя исключать вероятности, что при благоприятных метеоусловиях и достатке кормов птицы останутся на зиму и в нашем регионе.

Напомним, что дрофа – это редкий вид птиц, занесенный в Красные книги различных рангов. Сохранение дрофы в природе является важнейшей международной задачей. В нашем регионе для охраны этих птиц создан государственный зоологический заказник регионального значения «Дрофиный». По итогам весеннего учета, на территории заказника насчитывается порядка 60 особей дрофы.