В скором времени для автомобилистов будет открыт новый участок дороги протяженностью 1,4 километра, который соединил улицу Электролесовскую с ТРЦ «Акварель». Дорога, которая станет дублером Второй продольной, была возведена в рамках первого этапа строительства. На втором этапе планируется продлить трассу до улицы Кирова.

По данным областной администрации, дорога соединит шесть районов города, снимет нагрузку со Второй продольной и станет продолжением Первой продольной магистрали. Дорога отвечает всем стандартам качества, безопасности и комфорта, здесь применены современные технологии. До конца года все работы будут завершены и объект полностью введут в эксплуатацию.

Глава региона выступил с инициативой присвоить новой дороге имя нашего выдающегося земляка: «Думаю, в ближайшее время пройдет обсуждение с ветеранским сообществом и будет предложено имя, которое присвоят участку дороги. Это особенно важно в год 75-летия Победы. Уверен, город примет решение, и мы будем ездить по новой улице имени нашего заслуженного земляка».

Напомним, строительство стартовало зимой 2019 года — подрядчик завершает весь запланированный объем ранее намеченного договором срока. При этом выдержано соответствующее качество.

Общая площадь четырехполосной проезжей части составляет порядка 25 тысяч квадратных метров. Установлено освещение, ограждение, дорожные знаки, светофоры, остановочные павильоны, смонтированы локальные очистные сооружения с водоналивными колодцами, нанесена разметка, оформлены тротуары и пешеходные переходы. Второй этап строительства планируют начать в следующем году.