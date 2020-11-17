Дорожные службы приступили к обработке дорог против гололеда. Для обработки уже было использовано 207 тонн противогололедных материалов. Особое внимание уделено тем районам, где выпал первый в этом сезоне снег.

По данным комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, проезд на всех объектах обеспечен. Всего для очистки региональных трасс было задействовано 52 единицы техники, из них 37 комбинированных дорожных машин, 15 автогрейдеров и погрузчиков.

В случае необходимости для уборки снега и обработки дорожного покрытия противогололедными материалами может быть задействовано более 500 единиц техники на региональных трассах и 184 – на федеральных, подведомственных ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. Количество специализированных машин регулируется согласно обстановке на дорогах, организовано круглосуточное дежурство. Заготовлено более 100 тысяч тонн противогололедных материалов.