Не все возьмутся готовить печенье дома. Многие предпочтут готовке — поход в магазин. Но мы можем поделиться секретиком — как приготовить домашнее печенье без лишних заморочек и хлопот и к тому же это не займет уйму времени, а результат удивит всех. Получится даже у неопытных кулинаров.

Итак, рецепт печенья очень прост:

100 грамм сливочного масла;

1 яйцо;

180 — 200 грамм муки;

100 грамм сахара;

1 столовая ложка кофе;

1 пакетик ванилина;

горсть орехов и сухофруктов на ваш вкус (у нас был миндаль и белый изюм).

Размягченное масло смешиваем при помощи миксера с яйцом и сахаром до однородной массы, затем вмешиваем в смесь муку, кофе и ванилин, после добавляем сухофрукты и рубленые орехи. Масса должна получиться чуть гуще чем жирная сметана. Выкладываем с помощью столовой ложки или силиконовой лопаточки на противень застеленный пергаментом и выпекаем при 180 градусах в течении 20-25 минут до готовности. Печенья получаются хрустящими и очень нежными. Особенно они понравятся любителям кофе. Но если вы все же не кофеман, кофе можно и вовсе не добавлять.

Приятного вам аппетита! Готовьте с удовольствием!