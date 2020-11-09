В течение дня 9 ноября на центральном ЖД вокзале Волгограда будет экспонироваться «Поезд Победы» — первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся железнодорожном составе. Как сообщает РИАЦ со ссылкой на пресс-службу ПривЖД, на сегодняшний день в музеях мира нет такого количества многофигурных композиций в скульптуре, как в «Поезде Победы».

В основе экспозиции — история о Великой Отечественной войне, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника. Прототипом главного героя стала Елена Чухнюк – машинист паровозной колонны, возившей в период Великой Отечественной войны воинские поезда с оружием и боеприпасами к линии фронта.

Каждый вагон в составе поезда-музея рассказывает о событиях 1941-1945 годов, часть экспозиции мультимедийна.

Данный проект проводится в рамках Года памяти и славы, приуроченного к 75-летию Победы.

Экспозиция поезда Победы в Волгограде будет работать на центральном железнодорожном вокзале с 10:00 до 19:00. В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции посещение экспозиции проводится только организованными группами, в одном вагоне одновременно находится не более 5 посетителей, группы для посещения формируются из расчета одновременного нахождения в 8 вагонах 40 посетителей. Запуск групп из первого вагона производится каждые 5 минут, время для осмотра экспозиции и прослушивания аудиогида ограничено. Кроме того, каждую группу сопровождает волонтер, контролирующий соблюдение мер безопасности и времени осмотра.