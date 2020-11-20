До 30 ноября волгоградцы могут приобрести билеты на пригородные поезда, курсирующие в Волгограде, со скидкой в размере 5%. Такая возможность доступна при покупке билетов в пригородных кассах или у разъездных билетных кассиров.

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», льготные условия действуют при оформлении билетов в направлении «туда-обратно» за полную стоимость. Данную акцию проводит АО «Волгоградтранспригород».

Напомним, с 1 августа 2020 года аналогичная скидка предоставляется при оформлении билетов через мобильные приложения «Пригород» и «РЖД Пассажирам».