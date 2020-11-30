Билайн расширил возможности мобильного приложения «Мой Билайн» (12+). Теперь клиенты Билайн и другие пользователи в одном приложении смогут приобрести SIM или eSIM*, выбрать номер, оплатить заказ SIM-карты, оформить доставку и многое другое.

Существенное расширение функционала мобильного приложения позволяет пользователям совершать покупки и управлять своей SIM-картой, не вставая с дивана.

«Анализ реальных потребностей наших клиентов показал, что сегодня мобильному приложению оператора недостаточно быть просто сервисом самообслуживания, — прокомментировал Первый исполнительный вице-президент, руководитель Блока «Розничный бизнес» ПАО «ВымпелКом» Арташес Сивков.- Концепция развития «Мой Билайн» заключается в формировании на его основе интернет-магазина, который позволит совершать привычные действия: покупки, управление своим тарифом и номером телефона в одном окне, не вставая с дивана. Первый блок обновлений приложения уже реализован и доступен клиентам. Мы продолжаем работать над тем, чтобы пользователи «Мой Билайн» могли решать важные для себя задачи легко и просто в несколько кликов прямо с мобильного телефона».

В обновленном мобильном приложении для всех пользователей, в частности, стала доступна функция заказа eSIM с возможностью выбора тарифа и номера, оплаты заказа и самостоятельной регистрации договора без визита в офис. Билайн – единственный из российских операторов- реализовал возможность установить профиль eSIM в смартфон автоматически, без сканирования QR-кода.

Клиенты Билайн с помощью приложения «Мой Билайн» теперь могут выбрать и оплатить красивый номер телефона, оформить заявку на подключение домашнего интернета или заявку на быстрый выпуск банковской карты «Онлайн карта Билайн» для шоппинга в интернете**.

Скачать приложение «Мой Билайн» можно в App Store и Google Play.

Мобильное приложение «Мой Билайн» было запущено в 2014 году и получило оценки 4,7 на iOS и Android.

* eSIM — виртуальная SIM-карта. eSim доступна не на всех устройствах, проверить доступность можно в описании производителя. Билайн продолжает пилотировать дистанционное подключение eSIM. Клиенты Билайн могут, не вставая с дивана, подключить виртуальную SIM-карту через мобильное приложение «Мой Билайн» — дистанционное подключение доступно в 18 городах с авторизацией через Госуслуги.

** Эмитент карты АО «Альфа-Банк», Генеральная лицензия Банка России от 16.01.2015 № 1326. Подробнее о карте и условиях обслуживания – на www.beeline.ru