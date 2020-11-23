Уже в следующем году у посетителей «Старой Сарепты» будет возможность познакомится с музейными коллекциями в сопровождение мультимедиа-гида, который будет создан на платформе «Artefact» с использованием технологий дополненной реальности.

По данным пресс-службы «Старой Сарепты», в рамках Национального проекта «Культура» музей-заповедник «Старая Сарепта», единственный музей от Волгоградской области, прошел конкурсный отбор в два этапа на создание мультимедиа-гида с использованием технологии дополненной реальности на платформе «Artefact».

Минкультуры России разработало платформу «Artefact» для создания интерактивных гидов с технологией дополненной реальности. Сотрудниками музея-заповедника «Старая Сарепта» была проделана большая работа с архивными и фондовыми документами, на основании которых была внесена информация по более 40 экспонатам на данную платформу. После конкурсного отбора специалистами Минкультуры будет осуществлен перевод описания внесенных экспонатов на иностранный̆ язык, а также создан аудиогид на русском и английском языке.

В 2021 году мультимедиа-гид будет доступен для всех посетителей «Старой Сарепты», и каждый гость сможет получить расширенную информацию о самых интересных экспонатах с использованием технологий дополненной реальности. Такие экспонаты будут помечены специальными стикерами AR и для их «прочтения» нужен только гаджет: планшет или мобильный телефон с приложением «Artefact».