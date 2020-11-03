Уже на следующей неделе Ботанический сад приглашает на открытие «Бала хризантем», который проводится ежегодно и уже успел многим полюбиться. «Бал хризантем» будет проходить с 10 по 21 ноября на базе Волжского тепличного хозяйства. В течение двух недель организаторы мероприятия — сотрудники подведомственного облкомприроды Волгоградского ботанического сада будут не только демонстрировать плоды своего труда, но и знакомить любителей и знатоков-цветоводов с тонкостями по выращиванию и уходу за «королевой осени».

Как сообщают сотрудники ботанического сада, к нынешнему «Балу» было высажено более 20 тысяч черенков хризантемы сорока различных сортов. Темой «Бала» на этот раз станет «Цветок солнца в культуре Востока». Оригинальную атмосферу Востока создадут флористические композиции из хризантем. В помещении предусмотрены и уникальные фото локации из живых цветов, так что праздничное настроение посетителям будет обеспечено.

Учитывая, что в регионе действуют ограничительные меры, чтобы попасть на «Бал», необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (8443) 41-60-11. Из посетителей будут формироваться группы не более 10 человек для часовой прогулки по теплице, осмотра цветочных композиций и фотографирования.

Волгоградский региональный ботанический сад приглашает всех желающих на «Бал хризантем», открытие которого состоится уже совсем скоро, 10 ноября. Наличие индивидуальных средств защиты органов дыхания обязательно.