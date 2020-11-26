Волгоградцев приглашают прогуляться по тропикам. Такую возможность предоставляет ботанический сад региона. Сотрудники приглашают желающих окунуться в мир тропических и субтропических растений по вторникам и четвергам в г. Волжском, ул. Набережная, 2Л.

По данным пресс-службы ботанического сада, прогулки организуются в режиме работы ботанического сада с 8:00 до 17:00, с 12:00 до 13:00 обед. Начало прогулок 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00 и 15:00.

Стоимость входного билета 100 руб., дети до 7 лет бесплатно. Прогулки каждый час не более 10 человек. На территории ботанического сада работает магазин комнатных растений и растений для Вашего сада с очень демократичными ценами.

В целях безопасности при себе иметь средства индивидуальной защиты. Соблюдаем социальную дистанцию.