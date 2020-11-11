В скором времени Волгоградскому региональному ботаническому саду присвоят новый статус. Он станет 53-ей особо охраняемой природной территорией регионального значения. Комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области подготовлен проект постановления Администрации Волгоградской области «О создании особо охраняемой природной территории регионального значения «Волгоградский региональный ботанический сад».

В этом году Волгоградский региональный ботанический сад отметил свой 17-й день рождения. Он создан в целях сохранения в искусственных условиях специальных коллекций редких и исчезающих видов растений, изучения и обогащения генофонда растений, осуществления научной, эколого-просветительской и образовательной деятельности. Учреждение входит в Совет ботанических садов России.

Как сообщают в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, придание нового статуса позволит сотрудникам не только расширить рекреационный ресурс, — собранные коллекции дают возможность организовать увлекательный и содержательный досуг для жителей Волгограда и гостей города — но и обеспечить возможность устойчивого функционирования уникальных ботанических коллекций растений. Создаваемый особый режим охраны и предложенное зонирование территории полностью соответствует требованиям, установленным для особо охраняемых природных территорий. В настоящее время проект постановления Администрации Волгоградской области проходит установленную процедуру согласования.