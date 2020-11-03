Волгоградцев приглашают присоединиться к международной акции «Большой этнографический диктант», которая в этом году пройдёт в онлайн-формате в связи с ограничениями, связанными с недопущением распространения коронавирусной инфекции. Однако одна уникальная площадка в Волгограде будет работать в Волгоградской ВОУНБ им. М. Горького.

«Большой этнографический диктант» проходить уже в пятый раз и каждый год традиционно привлекает внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия. Участниками акции могут стать все желающие жители России и зарубежных стран. В этом году официальный сайт и задания диктанта будут переведены на английский и испанские языки.

Задания будут опубликованы в 00:01 часов 3 ноября 2020 года (по моск. вр.) на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru. Задания оформлены в виде теста и включают в себя: общефедеральную часть диктанта, единую для всех участников – 20 вопросов и, соответственно, региональную часть, уникальную для каждого субъекта РФ. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

На обдумывание ответов и выполнение диктанта отводится 45 минут. По истечении данного времени доступ к заданиям будет закрыт. В этом году у участников появится возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники.

Традиционно площадкой для написания диктанта в режиме оффлайн станет Волгоградской ВОУНБ им. М. Горького. Однако в этом году существенно ограничено количество человек, которые смогут 3 ноября 2020 г. посетить библиотеку и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм написать диктант.