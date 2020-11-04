Пассажиры могут приобрести билеты в купейные вагоны со скидкой 50% на поезда дальнего следования. Скидки предоставляются на верхние места купейных вагонов. В продаже билеты по сниженной цене доступны до 30 ноября текущего года. Совершить выгодную поездку пассажиры могут также до 30 ноября включительно.

По данным пресс-службы Приволжской ЖД, в акции участвуют поезда формирования Приволжского филиала АО «ФПК»: №1/2 Волгоград – Москва, №89/90 Волгоград – Санкт-Петербург.

Ознакомиться с полным перечнем поездов, участвующих в акции, а также получить подробную информацию по условиям её проведения можно на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» — «Акции (специальные тарифы)».

Спецтарифы не применяются одновременно с другими скидками, а также при покупке билетов организованным группам пассажиров, группам детей и по детскому тарифу. Дисконт действует на проезд в поездах внутригосударственного сообщения формирования АО «ФПК».