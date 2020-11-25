РЖД предлагает скидки на билеты в поезда дальнего следования в новогодние праздники. Пассажиры до 30 ноября могут приобрести обратные билеты на новогодние поезда дальнего следования со скидкой 30 %.

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», предложение действует при единовременном оформлении проездных документов для поездок «туда и обратно» и распространяется на СВ и купейные вагоны поездов формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), которые будут отправляться с 27 декабря по 7 января.

Получить подробную информацию об условиях акции можно на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».

Специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Также условия акции не распространяются на покупку билетов на двухэтажные поезда, участвующие в акциях «В Новый год на двухэтажном поезде» и «Двухэтажные поезда по привлекательной цене», а также для организованных групп пассажиров и организованных групп детей.