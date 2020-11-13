Билайн внедрил систему SON* на мобильной сети, в результате благодаря искусственному интеллекту сеть стала быстрее, мощнее и надежнее. Проект реализован в Краснодарском крае, Москве и Петербурге. В дальнейшем Билайн масштабирует систему на другие регионы России.

Использование искусственного интеллекта повышает надежность бесшовного перехода при перемещении клиента от одной базовой станции к другой. «Система SON исследует потребности клиентов и для их удовлетворения управляет ресурсами сети в режиме 24/7,- прокомментировал исполнительный вице-президент по технике Билайн Валерий Шоржин.- Анализируя сетевую статистику, этажность, плотность застройки и рельеф местности, искусственный интеллект подбирает индивидуальные настройки сети, которые могут удовлетворить потребности клиентов в конкретном месте и в конкретное время».

Вместе с развертыванием системы SON Билайн продолжает поддерживать высокие темпы строительства сети. Компания за 2018 и 2019 годы удвоила сеть 4G в России, а в 3 квартале 2020 года количество вышек 4G увеличилось еще на 20% по сравнению с прошлым годом. В итоге, несмотря на рост трафика, клиенты ускорились в мобильном интернете во многих регионах России. Например, по сравнению с прошлым годом скорость передачи данных в сети 4G в Волгограде выросла на 37%.

*Self Optimized Networks – самооптимизирумая сеть