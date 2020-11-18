Билайн Бизнес предоставил многоканальные номера 8-800 отделениям Пенсионного фонда Российской Федерации. Теперь позвонить на горячую линию отделения можно бесплатно как с городских, так и с мобильных телефонов.

На данный момент услуга доступна в 51 региональном представительстве Пенсионного фонда России. Каждому из них Билайн Бизнес присвоил уникальные абонентские номера. Для Волгограда будет выглядеть следующим образом: 8-800-6000-248.

«Введенные ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой, привели к увеличению обращений граждан в государственные учреждения. Коснулось это и Пенсионного фонда России: после объявления мер господдержки контактные центры были перегружены. Чтобы распределить звонки между персоналом и вывести качество работы call-центров на новый уровень, мы предоставили ПФР единый федеральный номер, — прокомментировал директор по взаимодействию с государственными заказчиками ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) Александр Шведов. — Многоканальная связь дополнила процесс оформления пенсий, пособий и социальных выплат в упрощенном порядке и обеспечила быстрое соединение со специалистами вне зависимости от загруженности линии. Уверен, новую возможность по достоинству оценят как граждане, так и сотрудники ПФР».