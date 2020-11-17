Юных жителей региона приглашают принять участие в онлайн-встречах «Сказки без границ», которые проходят с 16 по 20 ноября в детских библиотеках.

По данным комитета культуры Волгоградской области, во время встреч юных читателей ждут виртуальные путешествия по сказкам разных народов мира, объединенным воздушной природной стихией, сказочные приключения, знакомства с похожими сюжетами и литературными героями. Календарь Недели на сайте Волгоградской областной детской библиотеки ежедневно открывается новой встречей, каждая из которых знакомит с культурными особенностями разных народов, выраженными в устном народном творчестве. Подобные мероприятия состоятся в детских библиотеках Калачевского, Ольховского, Светлоярского, Старополтавского районов и города Волгограда.

16 ноября, в международный день толерантности и в первый день недели «Сказки без границ», стартовал областной конкурс детского творчества для семейных команд с детьми дошкольного и младшего школьного возраста «Сказочный переполох: Воздушные фантазии». В рамках конкурса участникам предлагается прочитать народные сказки о воздухе, его обитателях и волшебных перемещениях, написать к ним собственное завершение или придумать свою собственную сказку в народном стиле. Отдельные номинации позволят раскрыть таланты юных иллюстраторов и умельцев декоративно-прикладного творчества. Благодаря сказкам о воздушном пространстве, дети узнают подробнее о прозрачной природной стихии и ее значимости для всех жителей нашей планеты.

Напомним, неделя «Сказки без границ» проходит в рамках долгосрочного библиотечного проекта «Давайте сказками дружить» (2018-2022 гг.), инициированного Волгоградской областной детской библиотекой с целью формирования у детей и подростков культуры межнациональных отношений посредством их привлечения к творческому чтению народных сказок, объединенных четырьмя стихиями природы. С 2018 года в мероприятиях проекта приняли участие более 2 тысяч юных читателей из 15 муниципальных образований Волгоградской области.